VPS — это виртуальный выделенный сервер. Еще встречается такое название, как VDS, — по сути, это одно и то же, хотя есть источники, утверждающие, что у этих понятий есть отличия. Но на самом деле это аббревиатуры, которые просто пришли из разных языков. При этом VPS (VDS) сильно отличается от других вариантов хостинга. На сайте компании «Хостинг Украина» доступно расписано, что являет собой vds сервер - www.ukraine.com.ua/vps/, мы же рассмотрим наиболее важные преимущества.

Основные плюсы виртуального выделенного сервера

К его преимуществам отнесем:

Большой выбор инструментов и настроек. Пользователь с правами администратора (root-доступ) меняет все, что ему требуется: плагины, приложения, панель управления. Администратор добавляет или удаляет файлы, задает параметры, которые улучшат работу системы. Единственная сложность заключается в том, что владелец площадок без опыта и знаний потратит время на то, чтобы разобраться с нюансами работы системы. По этой причине многие перекладывают эти задачи на плечи профессионалов.

Выделенные IP-адреса. Они отдельные для каждого сервера. Это означает, что площадки владельца максимально защищены. Их не заблокируют, если какие-то другие сайты попали в черный список и были заблокированы. Если выделенные адреса понадобятся на виртуальном хостинге, их придется докупать отдельно, а vds сервер изначально дает такую возможность.

Конкретный объем ресурсов, который оговаривается заранее. Они не перераспределяются между разными пользователями, благодаря чему скорость одного сайта не падает, когда на другой ведется целенаправленная атака. Арендатор в данном случае получает конкретные объемы оперативной и физической памяти, пропускную способность с нужными характеристиками.

Перечисленные плюсы обеспечивают серверам стабильность и высокую скорость работы. А еще такие системы позволяют создавать копии и хорошо защищать информацию от потери.

Компании, которым подходит VPS (VDS)

Поскольку стоимость аренды не самая низкая, выбирать эти возможности надо с умом. Они подойдут высоконагруженным проектам, площадкам с особым программным обеспечением. Если есть необходимость в хранении большого объема информации или организации почтовых рассылок, VPS тоже выручит.

При всех своих преимуществах этот тип серверов все равно дешевле, чем покупка физического оборудования. Да и приобретение не всегда оправдано, ведь его сложнее отменить, чем обычную аренду. В случае с VPS речь идет о промежуточном, но оптимальном для многих компаний варианте.