В киевской квартире, из которой выпал ребенок, правоохранители изъяли арсенал оружия, сообщает пресс-служба столичного главка.

В Оболонское управление полиции поступило сообщение, что на улице Героев Днепра трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Травмированную девочку немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Как сообщили врачи, она получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, сотрудники ювенальной превенции и участковый офицер полиции. Пообщавшись со свидетелями, полицейские выяснили, что в момент несчастного случая мать ходила в школу забирать старшую дочь. Младший ребенок остался один дома, вышел на балкон и выпал из окна на улицу.

Полицейские зашли в дом осмотреть место, откуда выпал ребенок. Когда находились на балконе, увидели предмет, похожий на автомат. Поэтому на место вызвали кинологическую и взрывотехническую службы.

«Следователи провели осмотр помещения и обнаружили предметы, похожие на автоматы «ППШ», «Uzi», пистолет «Флобер», патроны и штык-нож. Родственница ребенка сообщила, что эти вещи принадлежат мужу сестры, который находился в зоне ООС и вероятно оттуда привез», - рассказал начальник Оболонского УП ГУНП Виталий Быков.

Также правоохранители проверили автомобиль мужчины и изъяли из салона 7 пакетов с порохом, общей массой 3,5 кг, два боеприпаса «ВОГ», арбалет и самодельное устройство для отстрела пуль. Полицейские изъяли опасные предметы и направили их на экспертное исследование.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские направили соответствующие письма в службу по делам детей для дальнейшего сопровождения этой семьи.