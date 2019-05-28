также в разделеРелигия
В УПЦ проведут акции в защиту нерожденных детей 6
Ко Дню защиты детей в УПЦ продолжается сбор средств для помощи 150 детям-инвалидам 7
В РПЦ надеются на прекращение дискриминации православных в Украине при новом президенте 13
На Ровенщине верующие УПЦ за шесть дней пройдут 120 км с иконой преподобного Амфилохия Почаевского 47
Митрополит Антоний (Паканич) - о главной причине проблем 7
На Херсонщине начала работу Всеукраинская молодежная конференция УПЦ 9
На Луганщине православные почтили память Старобельских святых 7
Ограбление храмов УПЦ: похищены шесть старинных икон на Черниговщине и зафиксирован акт вандализма на Киевщине 15
Суд обязал внести в ЕРДР данные о попытке выселения семьи священника из церковного дома на Волыни 8
Патриарх Кирилл обсудил с представителями Совета Европы «украинский вопрос» 25
Епископ УПЦ Виктор (Коцаба) рассказал, как Церковь относится к «гражданским бракам» 10
На Буковине верующие УПЦ требуют создать комиссию по рассмотрению принудительных перерегистраций приходов в ПЦУ 40
Звезды украинской эстрады и архиерейский хор выступят на детском фестивале под патронатом Киево-Печерской лавры 17
В Киеве проведут детский православный песенный фестиваль 7
В Почаевской лавре 9 июня начнется празднование 800-летия Свято-Духовского скита 11
Боянская чудотворная икона Божией Матери пробудет в Болгарии до 2 июня 8
Православные в Черкассах отметили Собор новомучеников и исповедников Черкасских 14
Будущий священник завоевал серебро на чемпионате мира по гиревому спорту 8

По благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа, на территории, которая охватывает три района: Гайворонский, Благовещенский и Голованивский, состоялся крестный ход.

Фото: Кировоградская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, это стало уже доброй ежегодной традицией.

В 7.30 утра православные с Гайворонского района и гости из других населенных пунктов во главе с благочинным - протоиереем Романом Формазюком и духовенством приходов встречали у Иоанно-Зачатьевского храма святыни епархии: икону Божией Матери «Неупиваемая чаша» и икону священномученика Иоанна Зарайского.

Благочинный отец Роман, духовенство и миряне совершили молебен и акафист перед святынями с молитвой о мире на многострадальной украинской земле.

Верующие молитвенно почтили память своего святого земляка, ведь священномученик Иоанн был священником села Клиново, Голованевского района, и во времена атеистического режима был осужден к смертной казни. Приказ привели в исполнение в 1937 году в Бутово. К лику святых этот подвижник веры был зачислен Архиерейским собором в 2000 году.

В своей проповеди о жизненном подвиге священномученика Иоанна благочинный протоиерей Роман рассказал о тяжелой судьбе Бутовских новомучеников.

После этого крестный ход отправился в Никольский храм села Хащеватое, где также состоялся молебен, а затем верующие пошли молитвенным шествие по маршруту: с. Таужное - Осиповка - Благовещенское - Голованевск - Клиново.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1225 грн.
7
Теги