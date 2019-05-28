По благословению митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа, на территории, которая охватывает три района: Гайворонский, Благовещенский и Голованивский, состоялся крестный ход.

Фото: Кировоградская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, это стало уже доброй ежегодной традицией.

В 7.30 утра православные с Гайворонского района и гости из других населенных пунктов во главе с благочинным - протоиереем Романом Формазюком и духовенством приходов встречали у Иоанно-Зачатьевского храма святыни епархии: икону Божией Матери «Неупиваемая чаша» и икону священномученика Иоанна Зарайского.

Благочинный отец Роман, духовенство и миряне совершили молебен и акафист перед святынями с молитвой о мире на многострадальной украинской земле.

Верующие молитвенно почтили память своего святого земляка, ведь священномученик Иоанн был священником села Клиново, Голованевского района, и во времена атеистического режима был осужден к смертной казни. Приказ привели в исполнение в 1937 году в Бутово. К лику святых этот подвижник веры был зачислен Архиерейским собором в 2000 году.

В своей проповеди о жизненном подвиге священномученика Иоанна благочинный протоиерей Роман рассказал о тяжелой судьбе Бутовских новомучеников.

После этого крестный ход отправился в Никольский храм села Хащеватое, где также состоялся молебен, а затем верующие пошли молитвенным шествие по маршруту: с. Таужное - Осиповка - Благовещенское - Голованевск - Клиново.