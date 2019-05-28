также в разделеМир
Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку 7
Исследование: РФ победит, если США выйдут из НАТО 32
В Косово произошли столкновения сербов с полицией 32
Сербия привела войска в полную боеготовность из-за арестов в Косово 27
Президент Сербии признал потерю контроля над Косово 34
Мадуро анонсировал парламентские выборы в Венесуэле 21
В Японии мужчина напал с ножом на детей, 2 человека погибли, 16 – ранены 21
Австрийский парламент вынес вотум недоверия правительству Курца 45
Правительству Курца грозит отставка из-за переговоров «с россиянкой» 45
Пучдемон прошел в Европарламент 52
Литва выбрала преемника Грибаускайте 112
Объявлены результаты выборов в Европарламент 202
Война в Сирии: войска Асада применили фосфорные бомбы 59
Над Австралией взорвался крупный метеорит 242
Сегодня последний этап выборов в Европарламент 34
В Перу произошло разрушительное землетрясение 285
Выборы в Европарламент: НАТО помогает ЕС бороться с кибератаками 33
Уже семь кандидатов готовы бороться за пост премьера в Великобритании 65

Новые купюры в 100 и 200 евро вводятся в обращение в странах еврозоны во вторник, 28 мая. Об этом сообщает DW со ссылкой на Европейский центробанк.

Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро. Отмечается, что благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать.

Обновленные купюры в 100 и 200 евро снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина. Кроме того, они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры. Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения. Обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет, в конце 2018 года старую версию перестали выпускать в обращение. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги