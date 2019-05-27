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Под патронатом Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 4 июня в Октябрьском дворце столицы состоится IV Благотворительный фестиваль «Божьи дети».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Лавры, церемонию открытия возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В мероприятии примут участие священноначалие Украинской Православной Церкви и известные украинские меценаты.

В рамках фестиваля для детей подготовлена яркая концертная программа с участием звезд украинской эстрады и талантливых детей Украины. В концерте примут участие архиерейский хор Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Иво Бобул, Николо Петраш, Наталья Валевская, Дмитрий Климашенко,  постоянная участница фестиваля - лауреат международных и украинских конкурсов Олеся Воробьева из Донецка, известные детские коллективы.

На праздник приглашаются дети-сироты, дети из неполных семей, учащиеся воскресных школ из всех епархий Украинской Православной Церкви. Юных зрителей ожидают подарки, сюрпризы, вкусный фуршет и огромный торт, сообщают организаторы.
ForUm

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