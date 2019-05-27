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В Киеве поступило сообщение о минировании центральной синагоги. Об этом сообщил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман в Facebook, опубликовав распечатку электронного письма.

По его словам, происходит эвакуация.

Сообщение пришло на почту синаноги в 08:00.

«В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите», - говорится в нем.
ForUm

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