В Киеве поступило сообщение о минировании центральной синагоги. Об этом сообщил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман в Facebook, опубликовав распечатку электронного письма.
По его словам, происходит эвакуация.
Сообщение пришло на почту синаноги в 08:00.
«В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите», - говорится в нем.
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