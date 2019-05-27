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В субботу, 1 июня, в 10:00 на Софийской площади состоится Всеукраинский велодень в Киеве. Инициативу организаторов мероприятия ГО «Велодень Киев» поддержали распоряжением КГГА № 910.

Организаторы подчеркивают – акция не является политической и проходит при содействии КГГА и лично мэра Киева. Поддержка акции администрацией является продолжением работы по созданию безопасных условий для движения на городских улицах для всех категорий жителей.

В Киеве акция состоится 13 раз, ожидается 10 тысяч участников. Программу мероприятий продолжит велофестиваль в парке «Муромец».

Как сообщили организаторы мероприятия, 1 июня движение автотранспорта будет полностью ограничено на участках:

с 10:30 до 13:00: Почтовая пл. - Владимирский спуск - Европейская пл. - ул. Крещатик;

с 10:30 до 12:30: Софийская пл. - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская пл. - Софийская пл. - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая пл.

Объезд организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; ул. Ярославов Вал, ул. Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

По сообщению организаторов мероприятия, с 11:20 до 13:30 будет ограничено движение автотранспорта без полного перекрытия и выделена правая полоса для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая пл. - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - парк «Муромец» (финиш).

Объезд: ул. Электриков.

Организаторы мероприятия обращаются к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты заблаговременно, а также присоединяться к акции на велосипеде.

В КГГА напомнили, что улицу Крещатик планируют закрыть для движения транспорта 1 июня в связи с проведением мероприятий ко Дню защиты детей с 8:00 до 19:00.
ForUm

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