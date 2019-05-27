Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что представители фракций «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и ВО «Свобода» во Львовском городском совете инициируют досрочное прекращение его полномочий как городского головы.

«Председатель фракции партии Порошенко в городском совете Адамык, председатель фракции «Свободы» Лопачак, совместно с депутатом и совладельцем табачной фабрики Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова. Интерес ребят прост. За год до местных выборов лишить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные «активисты» с криминальным корнями, чтобы имитировать протесты», - написал он в Facebook.