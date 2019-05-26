Вечером, 25 мая, возле общежития Национального авиационного университета в Киеве произошла стрельба.

Об этом сообщает столичная полиция.

На месте происшествия правоохранители задержали одного из участников конфликта. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения, который имеет вид на жительство в Украине.

По его словам, у своего автомобиля он увидел двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались. Мужчина сделал им замечание, а в ответ незнакомцы набросились на него с кулаками, а затем один из них достал оружие и выстрелил вверх.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли два пистолета (предварительно — пневматический и стартовый), их отправили на экспертное исследование.

В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.