Вечером, 25 мая, возле общежития Национального авиационного университета в Киеве произошла стрельба.
Об этом сообщает столичная полиция.
На месте происшествия правоохранители задержали одного из участников конфликта. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения, который имеет вид на жительство в Украине.
По его словам, у своего автомобиля он увидел двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались. Мужчина сделал им замечание, а в ответ незнакомцы набросились на него с кулаками, а затем один из них достал оружие и выстрелил вверх.
Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли два пистолета (предварительно — пневматический и стартовый), их отправили на экспертное исследование.
В результате происшествия никто не пострадал.
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