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Высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани заявил, что Иран может отправить на дно Персидского залива авианосцы США в случае их первой ошибки.

Слова Корбани приводит телеканал Al-Mayadeen.

По его словам, Иран может сделать это, используя «всего две ракеты, свое новое секретное оружие». Что именно это за оружие, он не уточнил.

«Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном», — сказал Корбани.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение США отправить дополнительно на Ближний Восток 1,5 тыс. военнослужащих «представляет угрозу для международного мира».

«Американцы выдвинули такие обвинения, чтобы оправдать свою враждебную политику и спровоцировать напряженность в Персидском заливе», — приводит слова Зарифа телеканал.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке около 1500 американских военнослужащих на Ближний Восток для защиты американских интересов на фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

Ранее Иран отказался от части обязательств по ядерному соглашению.
ForUm

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