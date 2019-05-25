Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национального банка Украины Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества Международным валютным фондом и важность независимости НБУ. Об этом сообщ Смолий на своей странице в Twitter.

По словам главы НБУ, встреча с президентом была содержательной.

«У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности», - написал Смолий.

Мав першу зустріч із Президентом @ZelenskyyUa. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з #МВФ та важливість незалежності #НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно. pic.twitter.com/xj4nIGbCap — Yakiv Smolii (@YSmolii) 24 мая 2019 г.

Напомним, Верховная рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины 15 марта прошлого года сроком на семь лет.