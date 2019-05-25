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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национального банка Украины Яков Смолий обсудили вопросы сотрудничества Международным валютным фондом и важность независимости НБУ. Об этом сообщ Смолий на своей странице в Twitter.

По словам главы НБУ, встреча с президентом была содержательной.

«У меня была первая встреча с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности», - написал Смолий.

Напомним, Верховная рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины 15 марта прошлого года сроком на семь лет.
ForUm

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