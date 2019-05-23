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В Киеве полицейские пресекли попытку рейдерского захвата гостиничного комплекса.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, в управление полиции доставили 10 участников события, семь из них – задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.  

Сообщение о том, что группа неизвестных в балаклавах и шлемах ворвалась на территорию отеля на улице Стеценко, поступило 22 мая.

«Установлено, что злоумышленников было около 40 человек, они препятствовали нормальной работе комплекса, ограничили вход и выход, нанесли телесные повреждения двум работникам охраны и повредили имущество. А когда на место происшествия прибыли правоохранители, часть из них сбежала, однако десять доставили в управление полиции для дачи объяснений», - рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения, которые правонарушители пытались повредить, чтобы скрыть улики противоправного поведения.

По словам правоохранителя, все доставленные – представители частной охранной фирмы, ранее судимые за совершение различных преступлений. Во время общения со следователями большинство из них отказались предоставлять объяснения, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Вместе с тем предварительно известно, что они прибыли в гостиничный комплекс вместе с якобы новым владельцем помещения. Эта информация проверяется.

Следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство, уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершения правонарушения и определения роли каждого задержанного во время совершения правонарушения.
ForUm

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