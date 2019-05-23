Первые решения Владимира Зеленского на должности президента Украины не очень способствуют бизнес-климату и уже вызвали негативную реакцию инвесторов, заявил президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала во время форума «Реанимационного пакета реформ» в видении реформ в Украине.

«Наконец вчера дождались первых назначений. Насколько они соответствуют этим критериям? К сожалению, не очень. И, к сожалению, инвесторы (по реакции цен на еврооблигации и курсу гривни) на эти назначения отреагировали негативно. Это первая реакция. Мы очень надеемся, что новый глава Администрации Президента свои усилия направит в правильном направлении. Есть определенный скепсис относительно его бэкграунда и близости к одному из олигархов», - приводит слова главы EBA Радио Свобода.

Он отметил, что Европейская бизнес-ассоциация опросила западных инвесторов в Украине относительно того, какие шаги нового президента и его команды лучше бы повлияли на инвестиционный климат. Среди приоритетов – эффективная борьба с коррупцией и назначения на ключевые должности реформаторов с безупречной репутацией, а также эффективное разграничение бизнеса и политики и «ограничение влияния олигархов», объясняет Фиала.

В то же время, по данным опроса, на который он опирается, больше всего препятствуют иностранным инвестициям украинская коррупция, недоверие к судам, монополизация рынков и «захват власти олигархами». Военный конфликт с Россией опрошенные инвесторы поставили на четвертое место по уровню рисков для инвестиций.

Форум «РПР» «Ответственность. Доверие. Инклюзивность. Видение реформ завтрашнего дня» состоялся 22 мая в Киеве и собрал украинских чиновников и экспертов, западных дипломатов, представителей бизнеса и гражданского общества. Его цель – формулировка ключевых приоритетов относительно реформ в Украине, которые будут озвучены на Третьей конференции по вопросам реформ в Украине, запланированной на 2-4 июля в Торонто (Канада).