Хозяйственный суд Киева 3 июня рассмотрит иск компании Roshen к Министерству экономического развития и торговли, а также государственному предприятию «Украинский институт интеллектуальной собственности» («Укрпатент») за право патентирования красной ленты на упаковке торта. Соответствующая информация обнародована в расписании дел суда.

Напомним, 6 декабря 2017 АМКУ сообщил о наложении штрафа на ПАО «Киевхлеб» в размере 219 тыс. грн за использование ПАО «Киевхлеб» упаковки кондитерского изделия – торта «Сказочный ключик», которая внешне якобы похожа на упаковку торта «Золотой ключик» производства «Рошен».