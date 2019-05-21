В Ривном на крышу дома 45-летнего частного предпринимателя бросили гранату.
По данным облполиции, взрыв произошел ночью 21 мая на улице Бориса Степанишина.
В результате взрыва повреждена кровля.
На момент инцидента в помещении кроме хозяина находились еще четыре человека. Никто из них не пострадал.
В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела ГУНП обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории. По предварительной информации, взорвалась граната РГД 5. Изъятое отправлено для проведения экспертизы.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
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