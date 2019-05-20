Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 19 мая совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем в Иерусалиме.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ, ему сослужили иерархи Иерусалимского Патриархата и других Поместных Церквей, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, который сопровождает Предстоятеля на Святой Земле, а также клирики ЕПЦ и УПЦ, гости в священном сане.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий преподнес на святом месте молитву о своей пастве и о мире в Украине.

17 мая Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшим Патриархом Феофилом III.