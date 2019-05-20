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Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 19 мая совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем в Иерусалиме.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ, ему сослужили иерархи Иерусалимского Патриархата и других Поместных Церквей, епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, который сопровождает Предстоятеля на Святой Земле, а также клирики ЕПЦ и УПЦ, гости в священном сане.

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