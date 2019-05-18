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Сегодня в Украине отмечается трагическая дата - День памяти по жертвам депортации крымских татар. По всей стране проходят траурные мероприятия, посвящённые памяти людей погибших или пострадавших во время депортации.

Об этом сообщает Капитал.

Однако городские власти Киева прямо в эти минуты проводят праздничный концерт в рамках ГБ Феста. Около памятника Тарасу Шевченко установлена сцена, с которой звучит веселая музыка, выступают танцевальные коллективы и певцы. Как следует из информации на сайте мэрии, этот фестиваль в честь общественного бюджета проводит Центр публичной информации.

Редакция связалась с руководителем коммунального предприятия Центр Публичной информации Максимом Филипповым, который подтвердил, что мероприятие проводиться силами его предприятия, при поддержке и финансировании городской администрации.

По его словам, решение о проведении фестиваля в этот день было принято рабочей группой, в которую вошли представители разных подразделений мэрии. Рабочую группу, по словам Максима Филлипова, возглавил его заместитель Алексей Коваленко.

Максим Филлипов сообщил также, что сценарий мероприятия предполагал, что перед началом праздничного концерта должна была пройти минута молчания. Однако он не смог подтвердить, что она была объявлена.
ForUm

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