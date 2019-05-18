В Почаевской лавре крестным ходом начались торжества в честь преподобного Иова Почаевского.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 17 мая в Свято-Успенской Почаевской лавре, по окончанию вечернего богослужения, состоялся большой крестный ход с мощами преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.
Возглавил крестный ход наместник обители митрополит Почаевский Владимир. Участниками торжественного молитвенного шествия стали братия Лавры и Свято-Духовского скита, воспитанники Почаевской духовной семинарии и многочисленные верующие, которые прибыли в обитель на празднование дня памяти преподобного Иова Почаевского.
Также к крестному ходу присоединились паломники-велосипедисты, прибывшие в Почаев из столицы – для этого велопаломники преодолели более 450 километров за четыре дня.
По окончанию крестного хода в Преображенском соборе наместник Свято-Успенской Почаевской лавры обратился ко всем присутствующим со словом поздравления.
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