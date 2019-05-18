В Почаевской лавре крестным ходом начались торжества в честь преподобного Иова Почаевского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 17 мая в Свято-Успенской Почаевской лавре, по окончанию вечернего богослужения, состоялся большой крестный ход с мощами преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

Возглавил крестный ход наместник обители митрополит Почаевский Владимир. Участниками торжественного молитвенного шествия стали братия Лавры и Свято-Духовского скита, воспитанники Почаевской духовной семинарии и многочисленные верующие, которые прибыли в обитель на празднование дня памяти преподобного Иова Почаевского.

Также к крестному ходу присоединились паломники-велосипедисты, прибывшие в Почаев из столицы – для этого велопаломники преодолели более 450 километров за четыре дня.

По окончанию крестного хода в Преображенском соборе наместник Свято-Успенской Почаевской лавры обратился ко всем присутствующим со словом поздравления.