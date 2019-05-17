16 мая 2019 года в кафедральном соборе Украинской Православной Церкви в честь Рождества Христова г. Бердянска состоялось торжественное богослужение в честь покровителей Бердянской земли.

Фото: УПЦ

День памяти новомучеников и исповедников Бердянских – протоиерея Михаила, протоиерея Виктора и иерея Александра – переходящее празднование и отмечается всегда в четверг после третьего воскресенья по Пасхе уже 19 лет с момента канонизации святых. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии УПЦ.

Божественную Литургию возглавили митрополит Изюмский и Купянский Елисей и архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем.

«Пример новомучеников, их жизнь, страдания и смерть, их путь исповедничества — это поистине свидетельство о Христовом Воскресении, о победе жизни над смертью», - сказал владыка Ефрем.

Митрополит Елисей при этом отметил, что «сейчас, в особенно непростое время для всей нашей Церкви, каждому христианину важно твердо хранить православную веру, любовь к Богу и друг ко другу».

После богослужения перед праздничной иконой было совершено славление с вознесением молитвы Бердянским новомученикам.