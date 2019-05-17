также в разделеРелигия
Винницкие верующие УПЦ в 12-ю годовщину смерти митрополита Макария (Свистуна) будут молиться у его могилы возле захваченного собора 8
Сербская Православная Церковь намерена возобновить диалог с Македонской Церковью 6
На Волыни заложили камень под строительство нового храма УПЦ 7
Религиовед: Филарет (Денисенко) не хочет отдавать власть и влияние 21
СМИ: «Македонский вопрос» включен в повестку ближайшего Синода Константинопольской Церкви 10
Община захваченного храма УПЦ села Шепель на Волыни обустроила для молитвы старый дом 11
В Одессе молодежный актив Свято-Иверского монастыря посетил реабилитационный центр 8
Патриарх Варфоломей и Предстоятель Элладской Церкви обсудят «украинский вопрос» 12
Церковь причислила к лику святых священника, застреленного большевиками в 1918 16
ПЦУ опубликовала постановление Собора, подписанное Филаретом, в котором говорится о роспуске УПЦ КП 26
Епифаний созывает Синод, чтобы обсудить конфликт с Филаретом 33
Митрополит Александр Драбинко заявил, что не пошел бы в декабре на Собор, если бы знал о договоренности между Филаретом и Епифанием 37
За 5 лет в православной соцсети «Елицы» зарегистрировалось более 230 тысяч человек 6
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих отметили день память преподобного Феодосия 7
Опубликовано видео Святогорской лавры с высоты птичьего полёта 10
В Одесском СИЗО священник УПЦ крестил заключенных 6
Представители Черновицкой ОГА и ПЦУ отказались от диалога с религиозными лидерами региона, - УПЦ 32
В ПЦУ боятся, что активность Филарета приведет к отзыву Томоса 8

16 мая 2019 года в кафедральном соборе Украинской Православной Церкви в честь Рождества Христова г. Бердянска состоялось торжественное богослужение в честь покровителей Бердянской земли.

Фото: УПЦ

День памяти новомучеников и исповедников Бердянских – протоиерея Михаила, протоиерея Виктора и иерея Александра – переходящее празднование и отмечается всегда в четверг после третьего воскресенья по Пасхе уже 19 лет с момента канонизации святых. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии УПЦ.

Божественную Литургию возглавили митрополит Изюмский и Купянский Елисей и архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем.

«Пример новомучеников, их жизнь, страдания и смерть, их путь исповедничества — это поистине свидетельство о Христовом Воскресении, о победе жизни над смертью», - сказал владыка Ефрем.

Митрополит Елисей при этом отметил, что «сейчас, в особенно непростое время для всей нашей Церкви, каждому христианину важно твердо хранить православную веру, любовь к Богу и друг ко другу».

После богослужения перед праздничной иконой было совершено славление с вознесением молитвы Бердянским новомученикам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2665 грн.
4
Теги