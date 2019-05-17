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Британское издание The Guardian внесло Киев в 10-ку городов с самыми красивыми видами. Список составляли читатели сайта The Guardian, сообщает УНИАН.

«Церковь святого Андрея, окрашенная в пастельные тона, которая находится на вершине крутого холма, в центре исторического киевского района Подол, – пример прекрасной барочной архитектуры. Но что действительно отличает это место от многих других – так это его смотровая площадка, куда можно войти всего за 60 пенсов (15 гривен), которая открывает фантастический вид на весь город в 360 градусов. С нее можно рассматривать красочные старые дома, купола церквей и мощеную улицу, известную как Андреевский спуск, прежде чем обернуть свой взгляд в сторону реки и нового города», – пишет Шарлотта. 

В список также вошли Нью-Йорк, Ханой, Верона, Гавана и другие города.
 
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