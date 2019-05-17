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Община захваченного храма Украинской Православной Церкви села Шепель на Волыни  обустроила для молитвы старый сельский дом.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии УПЦ, 16 мая епископ Волынский и Луцкий Нафанаил посетил общину села Шепель, которая  остается верной Церкви и молится во временном помещении.

«Подобно первым христианам, и на Волыни православные христиане, потеряв храм, остаются верными Христовой Церкви, молясь под открытым небом или в простом доме», - отмечают в епархии.

Как сообщалось ранее, 10 февраля в селе Шепель Луцкого района сторонники ПЦУ организовали сборы территориальной общины, на которых обсуждался вопрос юрисдикции общины УПЦ местного Свято-Успенского храма. По результатам собрания община единогласно «перешла» в ПЦУ, однако часть прихожан осталась верна УПЦ. После собрания настоятеля Свято-Успенского храма УПЦ протоиерея Николая Иллюка из-за резкого ухудшения самочувствия отвезли в больницу.
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