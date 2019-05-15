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Предприятия отечественной энергетики не нуждаются в поставках угля из Российской Федерации.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после сегодняшнего заседания правительства, сообщает УНИАН.

«Очень много говорят, что энергетики увеличили потребление угля из Российской Федерации. Энергетики вообще не нуждаются в угле из Российской Федерации. Подчеркиваю это», - сказал он.

Насалик подчеркнул, что Украина уменьшила потребление антрацита до 3,6 миллиона тонн с 10,5. «И даже если он не будет нам поставляться, газовой группы у нас профицит. А если не будет поставляться антрацит, то мы заменим другими показателями и перетрансформируем объединенную энергосистему», - добавил министр.

Напомним, 15 мая правительство приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляет чувствительный импорт, такой как уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция

 
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