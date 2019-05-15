Окружной административный суд города Киева признал отсутствие у Сергей Козьякова и Станислава Щотки полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд, рассмотрев заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, принял решение их удовлетворить путем установления:

- запрета Козьякову выполнять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

- обязанности председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины, или другого члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который выполняет обязанности председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины, немедленно принять распорядительный акт (приказ или распоряжение) о включении (зачисления) Сергея Остапца к состава (штата) Высшей квалификационной комиссии судей Украины как члена ВККС, назначенного на основании приказа председателя Государственной судебной администрации Украины «О члене высшей квалификационной комиссии судей Украины» №156 / к от 06 мая 2019 года, в связи с прекращением полномочий члена ВККС Станислава Щотки.

Основанием для принятия Окружным административным судом города Киева таких решений было, в том числе, установление судом обстоятельств истечения определенного законом срока полномочий Козьякова и Щотки как членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Определения суда об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению со дня его принятия независимо от их обжалования.