Европейский суд по правам человека проведет заседание по делу по межгосударственному иску Украины против России по Крыму 11 сентября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Только что Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которое мы ждали с февраля этого года. Заседание суда относительно приемлемости 20958/14 (по Крыму) предназначено на 11 сентября 2019 г. Держим кулаки и перекрещенные пальцы, чтобы на этот раз оно состоялось», – написал он.

Напомним, в Европейском суде по правам человека в конце 2018 года зарегистрированы документы от правительства Украины к слушаниям в объединенной крымской жалобе «Украина против РФ».

Ранее ЕСПЧ перенес слушания по этому делу, запланированные на 27 февраля.