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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) перенес запланированные на 27 февраля слушания по межгосударственному иску Украины против России.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, передает Укринформ.

«Суд принял решение отложить слушания, запланированные на 27 февраля», - заявили в Суде.

О причинах переноса и возможной другой дате слушаний пока не сообщается.

Напомним, в Европейском суде по правам человека в конце 2018 года зарегистрированы документы от правительства Украины к слушаниям в объединенной крымской жалобе «Украина против РФ».
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