Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов «Дипромисто» имени Ю. Белоконя завершил разработку нового законопроекта «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона, новый проект имеет целью решить максимальное количество проблемных вопросов, чтобы наконец начать процесс реконструкции кварталов устаревшего жилья на практике.

«С 2006 года в Украине действует закон о реконструкции устаревшего жилья. Однако с тех пор реконструкция этих домов на практике так и не смогла состояться из-за несовершенства законодательства. Например, из-за наличия требования об обязательном согласии 100% жильцов дома на проведение будущей реновации. Также проблемным остается механизм выдачи компенсации, определение источников финансирования и многих других аспектов. Поэтому мы разработали новый законопроект, который учел предыдущий опыт и содержит максимальное количество решений проблемных вопросов, связанных с реконструкцией устаревшего жилья. Его принятие в дальнейшем сможет наконец запустить этот долгожданный процесс в Украине на практике», - сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Он отметил, что при активном участии широкого круга специалистов, экспертов, общественности, в том числе, жителей таких домов состоялся ряд открытых круглых столов, на которых обсуждались проблемные вопросы и возможные пути их решения. «Самое важное – чтобы были учтены интересы жителей таких домов и созданы все благоприятные условия, чтобы реконструкция наконец смогла начаться на практике», - добавил замминистра.

В частности, новый законопроект:

· учитывает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только 5-этажек;

· определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

· расширяет перечень возможных источников финансирования проектов;

· определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе;

· совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья;

· предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы.

Новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет Министров Украины.