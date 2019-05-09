Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил, выступая с лекцией в Лондоне, сообщает УНИАН.



«Россия хочет построить «Северный поток-2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]», — подчеркнул он.



Как ранее сообщал ForUm, 13 января стало известно, что посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода «Северного потока-2», по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями. Представитель Ричарда Гренелла впоследствии пояснил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как» ясное послание американской политики».

13 февраля представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта «Северный поток-2».

12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой выражено политическое убеждение о необходимости остановить проект газопровода «Северный поток-2», который не соответствует стратегическим интересам ЕС.