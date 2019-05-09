также в разделеОбщество
В Донецке начали собирать заявки на получение паспортов РФ 7
В Одессе акция «Бессмертный полк» прошла в сопровождении проукраинских активистов 24
Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Украины 7
Зеленский: Никто не имеет права приватизировать Победу 120
Освобожденные херсонские рыбаки получили статус потерпевших 11
Кернес хочет вернуть проспекту в Харькове имя маршала Жукова 63
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ 69
Вятрович хочет изменить даты основания некоторых украинских городов 103
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 46
8 мая. Картина дня 21
СБУ ищет следователя, сфальсифицировавшего «чеченское дело» Яценюка 62
Парубий попросился на допрос из-за открытого дела НАБУ 46
ДТП в Карпатах: Водителя взяли под стражу, руководителя рафтинговой организации - под домашний арест 19
Украина официально будет отмечать День отца 96
Сотрудника Бердянского военкомата будут судить за взятку в 750 евро 11
Синоптик дала прогноз на 9 мая 21
Зеленский встретился со связной УПА и ветераном Сталинградской битвы 108
Пограничники перешли на усиленный режим: ждут «Ночных волков» 24

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил, выступая с лекцией в Лондоне, сообщает УНИАН.

«Россия хочет построить «Северный поток-2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 13 января стало известно, что посол США в Берлине разослал целому ряду немецких компаний, занятых в проекте газопровода «Северного потока-2», по электронной почте письма, в которых пригрозил им санкциями. Представитель Ричарда Гренелла впоследствии пояснил, что письмо посла следует воспринимать не как угрозу, а как» ясное послание американской политики».  

13 февраля представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии в Страсбурге согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС, которые касаются проекта «Северный поток-2».

12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой выражено политическое убеждение о необходимости остановить проект газопровода «Северный поток-2», который не соответствует стратегическим интересам ЕС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1480 грн.
25
Теги