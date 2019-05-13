В результате пожара в селе Юськовцы Лановецкого района пострадал 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба управления ГосЧС Тернопольской области.

Как выяснилось, причиной пожара стала обычная восковая свеча. В доме готовились к отпеванию умершего. В гробу горела свеча. Однако утром родственники вышли из дома по хозяйственным вопросам, свеча догорела, и вспыхнул пожар, в результате которого пострадал ребенок. Он спал в соседней комнате. Мальчик получил повреждения туловища, бедра, спины и верхних дыхательных путей. С ожогами третьей степени ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Огнем поврежден пол размером 20 кв. м, облицовка стен и потолка, два стула и ковер.