Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет допустил раскол в ПЦУ и утверждает, что уполномочен созывать собор. Об этом он заявил в комментарии ТСН.

Филарет отметил, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний крайне редко с ним общается. По его словам, после создания ПЦУ такое общение состоялось не более пяти раз.

«Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения – а оно должно быть – церковь разделилась. Потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь», – указал он.

Филарет утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, может созвать собор. Также он заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

«Он (Киевский патриархат – ред.) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть. И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан», − уточнил священнослужитель.

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, почетный патриарх заявил: «Допускаю. Но мы создадим единую церковь».

Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний признал, что с момента образования Поместной церкви существует конфликт с патриархом Филаретом, который хочет восстановить УПЦ КП.

По мнению Епифания, возможное восстановление Украинской православной церкви Киевского патриархата может привести к отзыву томоса об автокефалии Православной церкви Украины.