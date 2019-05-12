Команда новоизбранного Президента Владимира Зеленского обнародовала первую видеопетицию, она касается роспуска Верховной Рады.
Соответствующее видео размещено на странице «Команда Зеленского» в Facebook.
«Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на «повестке дня» граждан Украины: роспуск Верховной рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание», - говорится в сообщении.
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