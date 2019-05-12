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Израиль предпринял невиданные меры безопасности на период проведения Евровидения. В течение недели в Тель-Авиве будут курсировать двадцать тысяч полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9tv. 

На территорию, где пройдут мероприятия "Евровидения", нельзя будет проходить с оружием и проезжать на велосипедах с электрическим мотором. Также под запрет подпадет использование портативных летательных устройств.

Меры безопасности, которые примет в течение наступившей неделя Армия обороны Израиля, тоже относятся к беспрецедентным.

По сведениям оборонных обозревателей, к разделительному забору с Газой будет переброшен усиленный контингент. По всему периметру границы будут расставлены снайперы. 
Напомним, два полуфинала Евровидения-2019 пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал конкурса состоится там же 18 мая.
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