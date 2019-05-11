В субботу, 11 мая, в Днепровском районе Киева одной из многоэтажек на Березняках по адресу улица Тычины, 11 в квартире обнаружили тела двоих человек и истощенную двухлетнюю девочку, сообщает Информатор.

Как рассказали соседи погибших, они почувствовали неприятных запах на лестничной клетке 9 этажа и вызвали полицию и спасателей. Отметим, что тела нашли в квартире на 7-м этаже.

Сотрудники ГосЧС вскрыли дверь и нашли тела мужчины и женщины. Также там находился ребенок — девочку двух лет на руках вынесли в машину скорой помощи.

Ранее девочку с родителями искали в одной из групп района. Соседи говорят, что семья была не благополучная — злоупотребляли наркотиками. В четверг, 2 мая, в квартире слышали скандал. После этого все пропали. Отметим, что полицию вызвали еще когда семья пропала. Однако квартиру полицейским никто не открыл, а вскрывать ее на тот момент еще не было никаких оснований.

На месте дежурят полицейские, спасатели и медики. Что произошло и подробности инцидента будут выяснять правоохранители.

Представители полиции подтвердили, что в квартире было обнаружено два тела — женское и мужское. От дальнейших комментариев на данный момент они отказались.