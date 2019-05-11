Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНИАН.
По его словам, от начала вооруженной агрессии боевики ухудшили условия жизни людей на оккупированной территории. Не стала лучше жизнь и русскоязычных жителей, права которых защищает Кремль.
«За последние пять лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже. В том числе, и русскоязычных, о которых они, как заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и разрешить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины», - написал он.
Напомним, ранее Волкер заявил, что выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса президент РФ Владимир Путин испытывает на прочность избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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