Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер обвинил Россию в ухудшении ситуации на Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает УНИАН.

По его словам, от начала вооруженной агрессии боевики ухудшили условия жизни людей на оккупированной территории. Не стала лучше жизнь и русскоязычных жителей, права которых защищает Кремль.

«За последние пять лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже. В том числе, и русскоязычных, о которых они, как заявляют, заботятся. Россия должна прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения и разрешить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины», - написал он.

Напомним, ранее Волкер заявил, что выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса президент РФ Владимир Путин испытывает на прочность избранного президента Украины Владимира Зеленского.