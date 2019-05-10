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На заседании предварительного согласительного совета парламента в среду было принято решение голосовать проект закона о капелланах на следующей пленарной неделе. 

Об этом "Вестям" сообщили собеседники, близкие к комитету Рады по вопросам культуры и духовности. 

«Предложение голосовать эти проекты внесли с голоса, и, ожидаемо, их будут проталкивать на следующей неделе. Провести через Комитет (по культуре и духовности, - "Вести") проблем не будет, поступят, как и в случае с законом о государственном языке и "антицерковными" законами: их почти не рассматривали», – сказал источник издания.

В данный момент в парламенте зарегистрированы два проекта закона "О военном капелланстве". Это – №10244, главный автор - Павел Унгурян. А также №10244-1, главный автор – Виктор Еленский.

Именно второй вызывает наибольшие нарекания, поскольку в нем прямо прописана норма о том, что «основателями капелланских объединений не могут быть религиозные управления и центры, руководящий центр (управление) которых находится за границами Украины в государстве, которое по закону признано осуществившим военную агрессию против Украины».

«Речь идет о нарушении прав верующих, православных, которые служат по всей стране, - говорит в комментарии "Вестям" политолог Елена Дьяченко. - Делают это буквально в нарушение регламента».
 
Оба проекта были включены в повестку дня сессии еще на заседании 25 апреля (в тот же день депутаты приняли пресловутый "языковой" закон). Причем проголосовать с первого раза "за" включение в повестку проектов не получилось: спикеру Рады Андрею Парубию пришлось еще дважды ставить вопрос на голосование, апеллируя к залу необходимостью «поддержать наших военных капелланов». 

Во вторник, 7 мая эти же проекты закона обсуждали предстоятель новосозданной ПЦУ Епифаний с секретарем СНБО Александром Турчиновым. Именно к его "квоте" в НФ и причисляют обоих депутатов, выступивших главными авторами поданных законопроектов.
ForUm

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