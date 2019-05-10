Константинопольский Патриарх Варфоломей «самоликвидировался» в качестве координирующего центра мирового Православия.

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Такое мнение высказал Митрополит Волоколамский РПЦ Иларион в своей статье на православном портале «Иисус».

«Принимая беспрецедентное решение о легализации украинского раскола, Патриарх Варфоломей рассчитывал на то, что к созданной им структуре примкнут архиереи канонической Церкви и что эта структура будет признана Поместными Православными Церквами. Ни того, ни другого не произошло, «блицкриг» провалился. Вместо уврачевания раскола Патриарх Варфоломей лишь углубил его, вызвав справедливое неприятие своих действий в мировом Православии», - написал митрополит.

Он также отметил, что Патриарх Варфоломей больше не является координирующим центром Православных Церквей мира.

«И если раньше, будучи «первым среди равных», он мог играть координирующую и консолидирующую роль в семье Поместных Православных Церквей, то теперь, объявив себя «первым без равных», он в качестве координирующего центра самоликвидировался», - отметил владыка.

Он также пояснил, что «в отсутствие координирующего центра в лице «первого среди равных» Православные Церкви будут пытаться создать иной центр взаимодействия».

«В условиях, когда первый по диптиху фактически самоустранился и самоизолировался, координатором общеправославных усилий по преодолению расколов и нестроений может стать и второй, и третий, и четвертый, и десятый — тот, кому Поместные Православные Церкви доверят эту миссию потому, что он обладает необходимой для нее мудростью и смирением, не претендуя на первенство и господство» - написал митрополит Иларион.