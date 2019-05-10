«Почетный Патриарх ПЦУ» Филарет (Денисенко), который на днях рассылал архиепископам приглашение на праздник от имени ликвидируемой УПЦ КП, заявил, что Киевский Патриархат до сих пор существует.

Фото: УНИАН

Об этом он заявил эфире выпуска ТСН, сообщает «Религиозная правда».

«Дело в том, что Киевский Патриархат не ликвидирован. Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский Патриархат может тот, кто его создал ", - заявил Филарет.

Напомним, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата влилась в структуру созданной 15 декабря Православной Церкви Украины, а сам Филарет подписал соответствующий документ о самороспуске УПЦ КП.