также в разделеПолитика
В Латвии признали депортацию крымских татар геноцидом 17
В ЕС ожидают от Зеленского последовательного проевропейского курса 8
Вадим Новинский прошел в рядах полка Победы в Киеве 56
Волкер: Выдачей паспортов в ОРДЛО Путин испытывает Зеленского на прочность 39
США отправят на инаугурацию в Киев делегацию высокого уровня 83
Лукашенко поздравил Порошенко и Зеленского с годовщиной Победы 42
Министры ЕС обсудят выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО 25
Польское информагентство РАР: Путин напомнил о газовых договоренностях, достигнутых во время визита Медведчука 95
США осудили выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО 23
В Кабмине предложили разрешить совмещение должностей мэров и нардепов 22
СМИ: Порошенко согласился дать показания в ГПУ 30
Против причастных к выдаче российских паспортов в ОРДЛО введут санкции 57
Депутат: Медведчук уже подготовил «дорожную карту» для снижения коммунальных тарифов 41
В Кремле пояснили, почему Путин не поздравил Зеленского с годовщиной Победы 357
Путин не упомянул в поздравлении с годовщиной Победы ни Порошенко, ни Зеленского 543
Украина признает недействительными паспорта РФ для жителей ОРДЛО 306
У Зеленского допускают, что инаугурация состоится в июне 72
Аллеров готов вернуться на пост главы НГУ при Зеленском 55

Соединенные Штаты Америки нникогда не поступятся правами украинского народа на переговорах. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в Twitter.

«США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах. Только украинцы могут определять свое будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур», – написал он.

При этом Волкер подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину.

Напомним, ранее Волкер заявил, что выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса президент РФ Владимир Путин испытывает на прочность избранного президента Украины Владимира Зеленского. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2467 грн.
136
Теги