Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 9 мая возглавил панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата в столичном Парке Вечной Славы.
Фото: Центр информации УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, состоялось шествие насельников Киево-Печерской лавры, духовенства Киевской епархии, студентов Киевской духовной академии и семинарии, верующих - к месту проведения панихиды.
Также 9 мая во всех храмах Украинской Православной Церкви пройдут заупокойные богослужения по погибшим в годы Второй мировой войны и молебны о защитниках Отечества.
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