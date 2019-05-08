Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского посетит делегация США высокого уровня, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт на Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю», - сказал он в интервью Русской службе BBC.

По словам Волкера, это будет «самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей».

Напомним, 4 мая Зеленский на встрече с руководителями парламентских фракций сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.