В ночь на 8 мая в райцентре Камень-Каширский Волынской области во двор 47-летнего местного жителя, депутата областного совета, неизвестные злоумышленники бросили гранату, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Происшествие произошло около двух часов ночи. В результате взрыва поврежден фасад дома, забор. Никто из людей не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнического отдела ГУНП в Волынской области.

Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства.

Предварительно, следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве совершенное с применением оружия или другого предмета. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства правонарушения и мотивы его совершения. Полиция Волыни осуществляет все необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления и привлечения их к ответственности.