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Представителя консульства Украины в РФ не пустили к политзаключенному украинцу Владимиру Балуху из-за того, что активист якобы имеет российское гражданство, сообщает Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что 7 мая адвокат Ольга Динзе в очередной раз посетила Балуха в исправительной колонии № 4 г. Торжок (Тверская область, РФ), который находится в ШИЗО.

«После прибытия в колонию его уже трижды отправляли в ШИЗО по надуманным причинам. Администрация сообщила, что в этот раз украинец должен выйти из ШИЗО 19 мая. В ШИЗО он по-прежнему ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья, по словам адвоката, заметно ухудшилось. В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек», - сказано в сообщении.

Также сообщается 7 мая представителя консульства Украины в РФ не допустили к Балуху. «Причиной отказа сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было», - говорится в сообщении.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку, которую прекратил в октябре.  

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому Балуху в условно-досрочном освобождении.

25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд также отказал украинскому активисту в условно-досрочном освобождении.

В конце марта украинца этапировали в ИК-4 Торжка Тверской области, где он будет отбывать наказание.
ForUm

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