В селе Брыков в день Престольного праздника прихожане захваченного храма Украинской Православной Церкви совершили богослужение и прошли вокруг него крестным ходом.

Фото: УПЦ

6 мая община УПЦ отметила день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, который является храмовым праздником Свято-Георгиевской церкви УПЦ села Брыков Шумского района, сообщает пресс-служба Тернопольской епархии УПЦ.

Верующие собралась на праздник в доме настоятеля общины, протоиерея Виктора Омельчука.

Божественную литургию в день праздника возглавил о. Виктор в сослужении с духовенством соседних приходов. После службы около сотни верующих вместе с духовенством прошли крестным ходом вокруг отобранного храма.

Отец Виктор Омельчук поблагодарил гостей – священнослужителей и верующих, прихожан других приходов, за то, что они прибыли разделить радость престольного праздника с общиной села Брыков.

Брыковская деревянная церковь была построена усилиями прихожан в 1800 году. В феврале 2019 года у верующих УПЦ отобрали храм. Однако каноническая община УПЦ продолжает свое служение Богу в доме протоиерея Виктора Омельчука, который много лет был настоятелем храма св. вмч. Георгия Победоносца.