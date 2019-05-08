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Возвращаясь из поездки в Болгарию и Северную Македонию, глава Римо-Католической Церкви Папа Римский сказал, что встретил в Патриархах Православных Церквей «людей Бога».

Фото: БПЦ

Об этом он заявил 7 мая, находясь на борту самолета, передает ТАСС

«В целом отношения (Римо-Католической Церкви, – ред.) с православными хорошие и есть желание сближения, – передает издание слова понтифика. – Могу честно сказать, что я встретил в Патриархах людей Бога. Неофит (Патриарх Болгарский), Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии), Варфоломей (Константинопольский патриарх) – все, с кем я встречался, великие Патриархи, (Патриарх Московский и всея Руси Кирилл) – человек Бога. Кто-то может сказать мне: "нет, этот политик, у этого другой дефект", но мы все не лишены (дефектов), включая меня», – сказал Папа Франциск.

По его словам, он нашел в православных Патриархах братьев, «не хочу преувеличивать, произнося слово святые».

«Но есть история наших Церквей. Сегодня президент (Македонии, – ред.) мне говорил, что Великий западный раскол начался здесь в Македонии, а теперь приезжает впервые Папа, чтобы преодолеть этот раскол. Не знаю. <...> Могу сказать, что мы братья, потому что мы не можем поклоняться Святой Троице, не объединив руки. И в этом убежден не только я, но и Патриархи. Все. И это важно», – заключил глава РКЦ.
ForUm

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