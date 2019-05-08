В Луцке в следственном изоляторе умер 44-летний осужденный, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

Сообщение о смерти осужденного поступило на линию службы «102» полиции около четырех часов ночи 7 мая. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Умерший человек - уроженец Хмельницкой области. С целью окончательного установления времени и причин смерти потерпевшего тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи Луцкого отдела полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном противоправном причинении смерти другому человеку. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Проводится досудебное расследование.