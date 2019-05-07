Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель выступили с требованием к администрации США отменить решение об отзыве из Киева посла Марии Йованович.

В требовании, опубликованном во вторник в совместном заявлении, решение администрации Трампа было названо «политически мотивированным», сообщает Укринформ.

«Посол Йованович является преданным государственным служащим и дипломатом высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и при демократических администрациях. Возмутительное решение Белого дома отозвать ее является ударом по политическим позициям», - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что это решение администрации «было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным субъектам в лоббировании за увольнение посла».

Как отметили законодатели, отзыв посла Йованович лишь за несколько месяцев до окончания ее срока пребывания в Украине, «вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию».

В этой связи в заявлении содержится призыв к администрации Белого дома немедленно отменить это решение.

«В нынешний период передачи власти в Украине как никогда нужны талантливые специалисты, такие как посол Йованович», - отметили представители американского Конгресса.

Как сообщал ForUm, ранее в Госдепе подтвердили, что посол США в Украине Мария Йованович завершает свою трехлетнюю каденцию в Киеве, как было запланировано ранее, и дата ее отъезда согласовывается с передачей президентской власти в Украине.