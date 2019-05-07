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Украина должна приравнять любые нападения на религиозные и культовые сооружения к террористическим актам. 

Фото: УНН

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая на Киевском еврейском форуме, передает УНН.

«Нам нужно ввести уголовную ответственность за организации, которые навязывают и практикуют язык вражды. Ее сейчас нет. Вторая позиция - мы должны приравнять любые нападения на религиозные и культовые сооружения к террористическим актам, так как они несут за собой ту же угрозу для государства и общественного порядка. Третье - мы должны принять закон о коллаборационизме, который отрицает право украинского государства на существование не менее, чем право Израиля на собственное государство. Эти три вещи очень важны», - сказал он.
ForUm

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