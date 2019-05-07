Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 9 мая возглавит панихиду у стелы на могиле Неизвестного солдата в столичном Парке Вечной Славы (Киев, ул. Лаврская).
Фото: Центр информации УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, около 09.00 начнется шествие насельников Киево-Печерской лавры, духовенства Киевской епархии, студентов Киевской духовной академии и семинарии, верующих - к месту проведения панихиды. Панихида начнется после возложения цветов Президентом Украины.
Аккредитацию представителей СМИ проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76.
9 мая во всех храмах Украинской Православной Церкви пройдут заупокойные богослужения по погибшим в годы Второй мировой войны и молебны о защитниках Отечества.
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