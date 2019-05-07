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В Запорожье 11 мая в манеже СК «Мотор Сич» по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ Луки состоится V турнир по гиревому спорту на Кубок апостола Андрея Первозванного среди воспитанников воскресных школ, детей, девушек и юношей Запорожской епархии УПЦ.

Фото: УПЦ

Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.00 в манеже спортивного комплекса «Мотор Сич». Главный судья соревнования – заслуженный мастер спорта Украины Л. А. Черепаха, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Впервые Кубок святого апостола Андрея Первозванного по гиревому спорту провели в 2015 году. Участие в нем принимали только юные прихожане Запорожской епархии. Однако уже в следующем году спортивное мероприятие стало популярным и среди верующих из других епархий УПЦ.
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