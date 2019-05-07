Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний напомнил о значении Радоницы, когда «Пасхальная радость передается не только живым, но и тем, кто умер», и объяснил, истинное ли поверье о том, что души усопших на Пасху и Светлую Седмицу «автоматически попадают в Рай».

Фото: УПЦ

Как подчеркнул митрополит Антоний, «Пасхальные богослужения нашей Церкви наполнены радостью, которая покрывает как живых, так и тех, кто ушел от нас». Об этом владыка рассказал в программе ТК «Глас» «Церковь и общество», сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В эту неделю не совершаются панихиды по умершим, и как раз поэтому посещаются кладбища, чтобы поделиться Пасхальной радостью с умершими, - добавил он. - Наша любовь к нашим близким имеет такую силу, что даже советская атеистическая машина не могла сломать настроение помолиться или сделать что-то хорошее для наших умерших родственников. Ведь Радоница - значит наша радость переносится не только живым, но и тем, кто умер. Поэтому люди приносили на могилы пасхи, пасхальные яйца, таким образом отдавали дань умершим».

Вместе с тем, владыка предостерег, чтобы поминовение усопших не превратилось в пьянку, ведь, как он подчеркнул, «могилы - это то место, где покоятся наши умершие родственники, и они нуждаются именно в молитвах».

Митрополит Антоний также развенчал поверье о том, что якобы все души умерших на Пасху и Светлую Седмицу автоматически попадают в Рай.

«Эта мысль не имеет ничего общего с церковным учением. В христианстве ничего не происходит механически или автоматически. Все зависит от того, как мы живем, от того, как мы верим, от того, как мы наполняем нашу жизнь теми благодатными дарами и теми добродетелями, которые восстанавливают нашу внутреннюю жизнь, нашу душу, которая затем переходит в инобытие», - отметил владыка.

Митрополит также отметил, что важно другое: «Пасха - период особенный, каждый год это обновление нашей духовной жизни. Святые отцы очень часто говорили, что на Пасху нам дается вкус вечности, как закваска, которая должна расти в течение всего года ... Христиане в этот период живут радостью, что каждый из нас воскреснет, когда Господь придет спасти нас Своей Любовью в этот мир. Именно поэтому чин отпевания умерших в дни Светлой седмицы практически полностью повторяет Пасхальную утреню».

Владыка отметил особый духовный настрой в этот период. «Мы чувствуем это на примере отпевания. С одной стороны, в душе скорбь от потери, а с другой стороны, скорбь покрывается радостью Пасхи Христовой», - резюмировал он.