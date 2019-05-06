Во вторник, 7 мая, Православная Церковь отметит Радоницу – особый день поминовения усопших.

Фото: Фома

Традиционно Радоница приходится на вторник, следующий сразу за первым после Пасхи воскресеньем, которое еще называется Антипасхой (Фоминым воскресеньем), сообщает «Фома».

Начиная с Антипасхи и вплоть до Радоницы, верующие посещают кладбища, где поминают своих усопших родных. В храмах на Радоницу служат полную панихиду, в которую включают и пасхальные песнопения.

Название Радоница происходит от слова радость, так как отражает веру христиан в торжество жизни над смертью, а также связано с 40-дневным празднованием Пасхи.

В тоже время праздник имеет более древнюю историю, появившись еще до прихода на Русь христианства. Славяне отмечали подобный праздник – Радуницу. Теперь же этот день – время всецерковного поминовения усопших.